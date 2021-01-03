В рамках воскресной программы 15-го тура Серии А Удинезе на выезде разгромно уступил Ювентусу. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Удинезе приехал в гости к Ювентусу. На 10-й минуте Де Пауль вывел фриульцев вперед, однако празднование прервал арбитр – после просмотра VAR он заметил игру рукой и гол был отменен. В середине тайма счет открыл Роналду – он перехватил передачу на защитника, ворвался в штрафную и мощно выстрелил в дальний угол.

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Сразу после перерыва преимущество "бьянконери" увеличил Кьеза, который получил длинную разрезную в штрафную от Роналду и вторым касанием отправил мяч в сетку. На 70-й Бентанкур перехватил мяч у центра поля и отдал мастерскую диагональ на Роналду, который вышел один на один с голкипером и пробил мимо –3:0. В компенсированное время игроки Удинезе таки отыграли один гол – отличился Зегелар. Уже под занавес встречи еще один положил Дибала и финальный свисток зафиксировал уверенную победу Ювентуса – 4:1.

Благодаря этой победе "бьянконери" с 27-ю пунктами поднялись на 5-ю строчку турнирной таблицы, а Удинезе с 15-ю остался на 13-м месте первенства.

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