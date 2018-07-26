Международный кубок чемпионов: Ювентус победил Баварию

Ювентус и Бавария встречались в матче Международного кубка чемпионов. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".
Матч Ювентус – Бавария в рамках Международного кубка чемпионов начался в 2:00 по киевскому времени. Победу туринцам принесли точные удары 21-летнего нападающего Андреа Фавилли, который сезон 2017/18 на правах аренды провел в составе Асколи.
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Обе команды играли далеко не оптимальными составами. Игуаин, Манджукич, Дуглас Коста, Нойер, Хуммельс, Левандовски – все они не принимали участия в поединке.
Первый гол Фавилли забил после ошибки Ульрайха, второй – после выхода один на один с голкипером.
Напомним, звездный новичок Ювентуса Криштиану Роналду не поехал с командой на Международный кубок чемпионов.
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Международный кубок чемпионов
Ювентус – Бавария – 2:0
Голы: Фавилли, 32, 40