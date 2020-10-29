В рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов испанская Барселона одолела туринский Ювентус на выезде. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших мгновений поединка.

"Блаугранас" забили по мячу в дебюте и концовке поединка на Апеннинах.

Ференцварош – Динамо – 2:2 – видео голов и обзор матча

На 14-й минуте чудоголом отличился Усман Дембеле. Вингер получил мяч на правом фланге, сместился в штрафную и пробил, а сфера задела Кьезу и по невероятной траектории полетела за шиворот Щенсны.

В свою очередь в добавленное арбитром время забил Лионель Месси, реализовав одиннадцатиметровый за фол против Фати. Между двумя голами каталонцев Альваро Мората оформил хет-трик, но все его мячи были отменены после решения VAR.

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Барселона разобрала Ювентус и возглавила группу Динамо – ночной кошмар Мораты с незасчитанным хет-триком