Ювентус – Барселона – 0:2 – видео голов и обзор победы опальных звезд и отчаяния Мораты
В рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов испанская Барселона одолела туринский Ювентус на выезде. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших мгновений поединка.
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На 14-й минуте чудоголом отличился Усман Дембеле. Вингер получил мяч на правом фланге, сместился в штрафную и пробил, а сфера задела Кьезу и по невероятной траектории полетела за шиворот Щенсны.
В свою очередь в добавленное арбитром время забил Лионель Месси, реализовав одиннадцатиметровый за фол против Фати. Между двумя голами каталонцев Альваро Мората оформил хет-трик, но все его мячи были отменены после решения VAR.
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