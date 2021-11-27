Ювентус принимает Аталанту в поединке 14-го тура чемпионата Италии 2021/22. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Ювентус – Аталанта стартовал в 19.00 по Киеву. Прямая трансляция поединка – на MEGOGO, а за основными событиями игры можно следить в текстовом онлайне "Футбол 24".

На момент начала игры бергамаски замыкали топ-4, набрав 25 очков. Туринцы тоже претендуют на зону ЛЧ – отставание от Аталанты составляло 4 пункта, а "Старая синьора" разместилась на 8-м месте. Обе команды выиграли два последних матча чемпионата и стремятся продлить удачную серию.

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Руслан Малиновский попал в стартовый состав. Интересно, что украинский хавбек уже трижды забивал в ворота Ювентуса – спас ничью в июле 2020-го, вырвал победу весной и отличился в финале Кубка Италии.

Стартовые составы на матч Ювентус – Аталанта

Ювентус: Щенсны – Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Сандро – Локателли, Рабьо, Маккенни – Дибала, Кьеза – Мората.

Аталанта: Муссо – Толои, Демираль, Джимсити – Дзаппакоста, де Рон, Фройлер, Меле – Пессина, Малиновский – Сапата.