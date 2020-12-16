Аталанта встречается с Ювентусом в 12 туре АПЛ. Стартовые составы команд и ссылку на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Ювентус – Аталанта начнется в 19:30 по киевскому времени. Прямая трансляция на канале "Футбол 1". "Футбол 24" проведет текстовый онлайн поединка.

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Стартовые составы команд

Ювентус: Щенсны – Куадрадо, Де Лигт, Бонуччи, Данило – Маккенни, Бентанкур, Артур, Кьеза – Мората, Роналду.

Запасные: Буффон, Пинсольо, Сандро, Дрегушин, Фработта, Рэмзи, Рабьо, Бернардески, Портанова, Кулусевски, Дибала, Да Грака.

Аталанта: Голлини – Паломино, Ромеро, Джимшити – Хатебур, Де Роон, Фройлер, Гозенс – Малиновский, Пессина – Сапата.

Запасные: Росси, Спортьелло, Шутало, Ламмерс, Муриэль, Гомес, Мохика, Депаоли, Миранчук, Диалло, Гьябуа.

Обе команды сдали по сравнению с предыдущими сезонами. Ювентус мало пропускает, но демонстрирует невнятный футбол, который пока что приносит победы только в половине матчей Серии А. Аталанта потеряла в мощности, а ухудшил ситуацию конфликт между тренером и капитаном.

Папу Гомес сегодня снова остается в запасе. А вот Руслан Малиновский, который на выходных провел прекрасный матч против Фиорентины, выходит в стартовом составе. В предыдущем поединке против Юве украинец забил роскошный гол после появления со скамейки запасных. Аталанта мечтает о повторении.

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