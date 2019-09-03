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Ювентус арендовал игрока из Северной Кореи

07:30 36 Читати українською
Ювентус арендовал игрока из Северной Кореи
Хан Кван Сон / ФК Ювентус

Ювентус пополнил свой состав нападающим Хан Кван Соном из самой закрытой страны мира.

Ювентус на своем официальном сайте объявил о годичной аренде форварда Кальяри Хан Кван Сона. 20-летний игрок будет выступать за молодежную команду "бьянконери".

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Ранее была информация, что "россоблу" получат за нападающего 5 млн евро. Ранее дважды играл на правах аренды в Перудже.

Хан Кван Сон является уроженцем Северной Корее – самой закрытой страны мира. Самым известным футболистом из этой страны, выступающим за рубежом, является нападающий Чон Тэ Се. В частности, он успел поиграть в составе Бохума и Кельна.

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