Ювентус – Зенит – 4:2 – видео голов и обзор матча
09:38 - Читати українською
Ювентус перестрелял Зенит в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор поединка на Футбол 24.
завершено
11’ Пауло Дибала
56’ Пауло Дибала
74’ Федерико Кьеза
82’ Альваро Мората
Леонардо Бонуччи 26’
Сердар Азмун 90+2’
11’ Пауло Дибала
26’ Леонардо Бонуччи
56’ Пауло Дибала
74’ Федерико Кьеза
82’ Альваро Мората
90+2’ Сердар Азмун
Ювентус вышел вперед на 11 минуте – после подачи с фланга и отскока от защитника Дибала расстрелял ворота россиян. До перерыва счет был равным из-за срезки Бонуччи, но во второй половине Дибала с пенальти, Кьеза и Мората добили Зенит. Азмун сократил отставание в компенсированное время, но это лишь немного подсластило таблетку.
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Таким образом Ювентус набрал 12 очков и оформил выход из группы H, а Зенит остался третьим с 3 пунктами в активе.
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