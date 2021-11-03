Ювентус вышел вперед на 11 минуте – после подачи с фланга и отскока от защитника Дибала расстрелял ворота россиян. До перерыва счет был равным из-за срезки Бонуччи, но во второй половине Дибала с пенальти, Кьеза и Мората добили Зенит. Азмун сократил отставание в компенсированное время, но это лишь немного подсластило таблетку.

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Таким образом Ювентус набрал 12 очков и оформил выход из группы H, а Зенит остался третьим с 3 пунктами в активе.