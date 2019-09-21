Ювентус – Верона – 2:1 – видео голов и обзор матча

Ювентус одержал волевую победу в матче 4-го тура Серии А над Вероной. Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус – Верона.

Ювентус в достаточно непростом матче одолел Верону. Счет открыли именно веронцы: на 21-й минуте Ди Кармин попал в штангу, добивание приняла на себя перекладина, однако затяжная атака продолжилась и экс-"динамовец" Мигель Велозу роскошным ударом открыл счет в матче. До перерыва Рэмзи сравнял счет также дальним ударом, а победу принес Криштиану Роналду, реализовав пенальти.

Ювентус в непростом поединке одолел Верону, Брешия на выезде переиграла Удинезе: 4-й тур Серии А, матчи субботы

Таким образом, Ювентус набрал 10 очков и поднялся на первое место, Верона с 4 пунктами осталась в середине турнирной таблицы.