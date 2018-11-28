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Ювентус – Валенсия – 1:0 – видео гола и обзор матча

11:28 82 Читати українською
Ювентус – Валенсия – 1:0 – видео гола и обзор матча
Ювентус – Валенсия – 1:0 – видео гола и обзор матча

Ювентус в Турине минимально переиграл Валенсию благодаря голу Манджукича. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Лига чемпионов, группа Н

Ювентус – Валенсия – 1:0

Гол: Манджукич, 59

Бавария – Бенфика – 5:1 – видео голов и обзор матча

Ювентус на своем поле минимально одолел Валенсию. Единственный гол в этом матче забил нападающий туринцев Марио Манджукич, замкнув прострел Криштиану Роналду. "Старая синьора" владела тотальным преимуществом, однако "летучие мыши" не позволили сопернику устроить разгром.

К слову, благодаря этой победе Ювентус забронировал себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов5 турЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - Валенсия: Вторник 27 ноября 2018

Ювентус
Матч окончен
1 : 0
Валенсия
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