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Ювентус – СПАЛ – 2:0 – видео голов и обзор матча

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Ювентус – СПАЛ – 2:0 – видео голов и обзор матча
Ювентус – СПАЛ – 2:0 – видео голов и обзор матча

В матче 13-го тура Серии А Кришитану Роналду принес победу Ювентусу над СПАЛом.

Чемпионат Італии 2018/2019, 13-й тур

Ювентус – СПАЛ – 2:0

Голы: Роналду, 29, Манджукіч, 60

Туринцы в середине каждого из таймов забили по голу в ворота соперника. Отмечались Марио Манджукич и Криштиану Роналду.

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Ювентус продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Италии, опережая ближайшего преследователя Наполи на 9 очков, а СПАЛ с 13 пунктами остался рядом с зоной вылета.

Италия13 турЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - СПАЛ: Суббота 24 ноября 2018

Ювентус
Матч окончен
2 : 0
СПАЛ
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