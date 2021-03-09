Порту в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА стал единственным представителем чемпионата не из топ-5 стран, которому удалось прорваться в плей-офф. Жребий не был благосклонен к "драконам" – в пару португальцам выпал Ювентус. Казалось, что всё будет решено уже в первом матче, однако на Драгау подопечные Сержиу Консейсау довольно неожиданно отпраздновали победу.

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Без ложки дёгтя не обошлось – до 82-й минуты хозяева вели с комфортным счётом 2:0, но Кьеза сумел забить неприятный выездной гол. Очевидно, именно из-за него портал FiveThirtyEight даёт 60% на итоговый проход туринцев в четвертьфинал. Для Юве решение этой задачи особенно важно, ведь в чемпионате шансы на золото не такие уже и большие, а Кубок и Суперкубок 10-очковое отставание от лидера Серии А не оправдывают. Туринцам нужен успех в ЛЧ.

Ключом к победе Порту в первом матче стала особая система прессинга в рамках схемы 4-4-2. Принято считать, что она неудобна для давления в работе без мяча, однако Сержиу Консейсау удалось опровергнуть это утверждение: нападающие на первой стадии прессинга отходили на фланг и "приглашали" соперника в центр, а опорники атаковали "бьянконери" максимально высоко – именно с такого агрессивного давления португальцы и забили уже на 1-й минуте, перехватив мяч в чужой штрафной. При этом в течение часа игры "драконы" практически не ошибались.

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В позиционной обороне португальцы тоже отработали шикарно – как командно, так и индивидуально. Нарезки с неудачными финтами и обводками Роналду на Драгау в тот вечер заполонили весь интернет. Впрочем, класс итальянцев постепенно начал сказываться.

Порту банально не хватило на такой интенсивный стиль. Из середины второго тайма Ювентус начал уверенно проходить прессинг "драконов", который был очень зависимым от успеха в первой линии. В принципе, это был единственный успех "бьянконери" в той игре, ведь моментов вс' равно возникало мало – впрочем, каждый из них был максимально острым и сложным по исполнению. Собственно, топовое качество в завершающей фазе атаки и принесло итальянцам гол Кьезы.

Очевидно, в ответном матче Ювентус поставит именно высокий темп и начнёт играть через растягивание прессинга соперника – подобное команда удачно проворачивала в поединках с Интером и Миланом в Серии А. Вообще, топ-матчи туринцам даются хорошо, в отличие от встреч с Кротоне и Веронами. Подопечные Андреа Пирло в текущем сезоне прибили оба миланских клуба, побеждали Наполи и Рому, громили Барселону и переиграли Лацио на выходных.

Кроме того, в ряде топ-поединков Ювентус проявил умение переломить ход встречи и забивал из минимума моментов. Словом, "Старая синьора" остаётся грандом со звёздами и чемпионской закалкой – и это главный её козырь.

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Кадровая ситуация

В лазарете: Дибала (повреждение), Бентанкур (карантин)

Под вопросом: де Лигт – Корона, Груич, Мбемба, Маркано

Дисквалифицированы: Данило (Ювентус)

Ориентировочные составы на матч Ювентус – Порту

Ювентус: Щенсны – Куадрадо, Демираль, Бонуччи, Алекс Сандро – Кулусевски, Артур, Рабьо, Кьеза – Мората, Роналду

Порту: Маркесин – Манафа, Лейте, Пепе, Сануси – Диаш, Оливейра, Урибе, Отавио – Марега, Тареми

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Обе команды подходят к встрече в неоптимальной кадровой ситуации. Андреа Пирло не может рассчитывать на ведущего футболиста в центре поля – Бентанкур шикарно протягивает мяч и умело работает позиционно, что важно для прорыва прессинга соперника. Данило, который классно проявил себя в роли опорника в матче с Лацио, дисквалифицирован, а Бонуччи, Кьеллини и Артур находятся не в лучшей форме – при этом альтернативы бразильцу де-факто нет. Сержиу Консейсау, в свою очередь, имеет проблемы со здоровьем основного центрбека, а участие важного Короны остаётся под вопросом.

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Впрочем, у Порту остаются в строю основные опорники и нападающие, а это критически важно для "драконов". Очевидно, они снова начнут с агрессивного давления – с учётом ослабленной системы обороны Юве это должно принести гол. Впрочем, трудно поверить, что туринцы в родных стенах не забьют в ответ – Мората, Кьеза и Роналду в последних матчах феерили. Класс в завершающей фазе атак и неготовность Порту прессинговать больше часа очень сильно помогут "бьянконери" с ответом.

Что будет дальше – трудно сказать. Порту умеет обороняться, но в последнее время в топ-матчах подопечные Сержиу Консейсау не проявили себя – команда проиграла Браге (2:3) и расписала 0:0 со Спортингом. В Турине же им будет на несколько порядков труднее, ведь Юве поднимет темп и будет чрезвычайно агрессивно давить. В таких условиях очень вероятным кажется компромиссный прогноз: "бьянконери" переведут игру в овертайм, а там уже добьют уставший Порту на классе.

Впрочем, в этом поединке возможен любой вариант. Уверенно можно говорить лишь о том, что без голов матч не закончится.

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