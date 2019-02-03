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Ювентус – Парма: Дибала покинул скамейку запасных до конца матча – Аллегри объяснил поступок аргентинца

15:06 320 Читати українською
Ювентус – Парма: Дибала покинул скамейку запасных до конца матча – Аллегри объяснил поступок аргентинца
Пауло Дибала и Массимилиано Аллегри / Фото Reuters

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал неоднозначный поступок форварда туринцев Пауло Дибалы в матче против Пармы (3:3).

В матче 22-го тура Серии А Ювентус – Парма Дибала так и не появился на поле, а после последней замены в его команде покинул скамейку запасных, не дождавшись финального свистка.

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Стоит отметить, что туринцы пропустили именно на последних минутах и упустили победу.

"Я даже не видел этого, видимо, ему было холодно", – цитирует Аллегри Football Italia.

В текущем сезоне чемпионата Италии Дибала провел 19 матчей, в которых отметился 2-мя голами и 6-ю ассистами.

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Ювентус - Парма: Суббота 02 февраля 2019

Ювентус
Матч окончен
3 : 3
Парма
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Теги
Италия Ювентус - Парма Пауло Дибала Пауло Дибала Ювентус Ювентус Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
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