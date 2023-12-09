Наполи создал неплохой момент со штрафного на старте игры – Данилу едва не срезал мяч в собственные ворота. Ювентус ответил неточным ударом Камбьясо из пределов штрафной – чуть мимо ближнего угла. Лучший шанс в первой половине упустил Кварацхелия, которого Осимхен вывел один на один со Щенсны – выше ворот.

Ювентус одолел Наполи и стал лидером Серии А – неожиданный бомбардир забил победный с подачи экс-подопечного Шевченко

Поляк еще раз спас после момента Ди Лоренцо с близкого расстояния – вратарь совершил фантастический сейв. А на старте второго тайма Ювентус повел в счете: Гатти замкнул навес Камбьясо с правого фланга. Наполи ответил на 69-й минуте – Политано перехватил передачу Щенсны, а Осимхен сумел переправить мяч в ворота. Тем не менее, арбитр отменил гол из-за офсайда у нигерийца. В итоге, игра так и завершилась минимальной победой Юве.