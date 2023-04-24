Первый тайм прошел почти без опасных моментов, а во второй половине неаполитанцы начали более опасно. Несколько моментов имел Осимхен, но забил Ювентус: Ди Мария получил длинную передачу, убрал защитника и с рикошетом пробил Мерета. Гол не засчитали из-за нарушения правил в начале атаки.

Наполі вирвав перемогу над Ювентусом – два голи "Старої Синьйори" скасували, неаполітанці перервали серію без перемог

Очень скоро "Старая Синьора" забила снова, но и на этот раз взятие ворот не засчитали. Игра шла к ничьей, но Наполи смог вырвать победу. Эльмас заметил свободного Распадори в штрафной и сделал точный навес, а Джакомо ударом с лету прошил Щенсны.