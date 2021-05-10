"Вчера я сказал, что команда хорошо провела неделю. Мы тренировались с правильным настроем и концентрацией. Были убеждены, что сможем показать отличную игру. Но все оказалось совсем не так. Мы неплохо начали матч, но потеряли наш путь и получили вот такой результат. Сейчас это сложно объяснить. Многие компоненты не работали.

Ювентус – Милан – 0:3 – видео голов и обзор матча

Когда проигрываешь такую важную игру с счетом 0:3, это означает, что многое не сработало. Мне нужно провести анализ, а потом с холодной головой обсудить это с парнями. Готов ли я уйти в отставку или задумывался ли об этом? Нет, я не уйду. Я принял эту должность с большим энтузиазмом, несмотря на определенные трудности. Впереди еще три игры, поэтому я буду продолжать делать свою работу, пока мне дают такую возможность", – цитирует Пирло Football-Italia.

Напомним, Ювентус был разбит Миланом (0:3) и покинул место в топ-4 Серии А, дающее право выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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