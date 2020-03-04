Ювентус – Милан: матч официально перенесено – Италия рискует остаться без футбола на месяц

В Италии назревает спортивный коллапс из-за распространения эпидемии коронавируса.

Ответный матч 1/2 финала Кубка Италии перенесено, сообщает официальный сайт местной федерации.

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Причина не изменилась – меры безопасности из-за распространения коронавируса. О новой дате проведения пока не указывается.

Но есть и гораздо хуже новости. Правительство Италии может полностью запретить проведение всех спортивных мероприятий на 30 дней, уверяет ANSA. Такое решение будет принято, если динамика распространения вируса в стране не снизится.

Напомним, в Италии перенесли уже ряд футбольных матчей, а определенные поединки проводят с закрытыми трибунами.

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