Ювентус – Лацио: Роналду вошел в историю футбола, установив роскошное достижение

Лидер Ювентуса продолжает писать историю футбола. Его гол в ворота Лацио стал для португальца уже 50-м в Серии А.

Криштиану Роналду открыл счет в матче 34-го тура чемпионата Италии против Лацио. Этот гол стал уже 50-м для 35-летнего португальца в рамках Серии А с момента перехода в ряды "Старой синьоры" в 2018 году.

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Знаменитый форвард стал первым в истории футбола, который забивал 50 и более голов в трех топ-чемпионатах Европы – Англии, Испании и Италии. Об этом сообщает Opta.

Напомним, в АПЛ Криштиану поиграл за Манчестер Юнайтед, а в Испании – в составе мадридского Реала, из которого летом 2018-го перебрался в Ювентус.

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