Ювентус – Интер: стартовые составы команд – Де Лигт впервые выйдет в основе

Ювентус и Интер сойдутся в рамках Международного кубка чемпионов. Смотрите стартовые составы команд на сайте "Футбол 24".

Ювентус и Интер определились со стартовыми составами на матч Международного кубка чемпионов.

Манчестер Юнайтед обыграл Интер на Международном кубке чемпионов

Отметим, что Маттейс Де Лигт впервые выйдет в основе туринцев после громкого трансфера в лагерь "Старой синьоры". Также главный тренер Интера Антонио Конте впервые сыграет против своего бывшего клуба.

Стартовый состав Ювентуса: Щенсны – Канселу, Де Лигт, Бонуччи, Де Шильйо – Рабьо, Пьянич, Матюйди – Бернардески, Игуаин, Роналду.

Стартовый состав Интера: Ханданович – Д'Амброзио, Де Врей, Шкриньяр – Кандрева, Гальярдини, Брозович, Сенси, Дальбер – Эспозито, Перишич.

Ювентус – Тоттенхэм: Кейн забивает с центра поля, столь разные дебюты многомиллионных новичков, а Роналду – как всегда