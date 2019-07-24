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Ювентус – Интер: стартовые составы команд – Де Лигт впервые выйдет в основе

14:12 167 Читати українською
Ювентус – Интер: стартовые составы команд – Де Лигт впервые выйдет в основе
Маттейс де Лигт / Bleacher Report

Ювентус и Интер сойдутся в рамках Международного кубка чемпионов. Смотрите стартовые составы команд на сайте "Футбол 24".

 

Ювентус и Интер определились со стартовыми составами на матч Международного кубка чемпионов.

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Отметим, что Маттейс Де Лигт впервые выйдет в основе туринцев после громкого трансфера в лагерь "Старой синьоры". Также главный тренер Интера Антонио Конте впервые сыграет против своего бывшего клуба.

Стартовый состав Ювентуса: Щенсны – Канселу, Де Лигт, Бонуччи, Де Шильйо – Рабьо, Пьянич, Матюйди – Бернардески, Игуаин, Роналду.

Стартовый состав Интера: Ханданович – Д'Амброзио, Де Врей, Шкриньяр – Кандрева, Гальярдини, Брозович, Сенси, Дальбер – Эспозито, Перишич.

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