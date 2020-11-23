Голкипер Ювентуса Войцех Щенсны поделился ожиданиями от встречи с Ференцварошем в Лиге чемпионов.

"Ждем непростого матча против серьезного соперника. Сделаем все возможное, чтобы набрать три очка.

Мы представляем Ювентус, поэтому проблем с мотивацией завтра вечером у нас не будет. Сильно сомневаюсь, что кто-то из нашей команды собирается играть без максимальной концентрации", – цитирует официальный сайт УЕФА.

Ювентус будет принимать венгерский Ференцварош в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, после трех туров туринцы набрали 6 очков, уступая Барсе тремя зачетными баллами. У Динамо и Ференцвароша по одному баллу.

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