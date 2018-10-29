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Ювентус – Дженоа – 1:1 – видео голов и обзор матча

21 октября 00:30 471 Читати українською
Ювентус – Дженоа – 1:1 – видео голов и обзор матча
Криштиану Роналду / ФК Ювентус

В матче 9 тура Серии А Ювентус дома неожиданно сыграл вничью с Дженоа. Смотрите видео голов и обзор матча.

Ювентус в рамках 9 тура Серии А дома принимал Дженоа. На 18-й минуте Криштиану Роналду забил свой 5-й гол в Серии А и установил уникальный рекорд результативности.

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Во второй половине встречи генуэзцы усилиями бразильского хавбека Даниэля Бессы сравняли счет на 67-й минуте и сенсационно довели матч до ничейного результата.

Это первая потеря очков для Ювентуса в сезоне 2018/2019. Подопечные Массимилиано Аллегри после 9 туров имеют 25 очков и занимают 1 место в турнирной таблице. Дженоа находится на 10 месте с 13 пунктами.

Италия. Серия А, 9 тур

Ювентус – Дженоа – 1:1

Голы: Роналду, 18 – Бесса, 67

Италия9 турЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - Дженоа: Суббота 20 октября 2018

Ювентус
Матч окончен
1 : 1
Дженоа
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