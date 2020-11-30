Главным рефери поединка станет 36-летняя Стефани Фраппар из Франции, сообщает официальный сайт УЕФА. На линиях ему будут помогать Хишам Закрани и Мехди Рахмуни.

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Для Фраппар это дебют в Лиге чемпионов. Ранее она обслуживала лишь 3 поединка Лиги Европы (среди них и Лестер – Заря – 3:0), а вершиной ее карьеры пока можно считать Суперкубок УЕФА 2019 между Челси и Ливерпулем. Добавим, что это первое назначение женщины-арбитра на поединок Лиги чемпионов.

Матч Динамо против Ювентуса состоится 2 декабря, начало в 22:00. Подопечные Луческу занимают третье место в группе G, имея 1 очко в активе – столько же у Ференцвароша Реброва.

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