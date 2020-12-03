Ювентус – Динамо: Вербич посмеялся над арбитром матча за не назначенный пенальти
14:10 - Читати українською
Нападающий Динамо Беньямин Вербич отреагировал на неоднозначное решение арбитрессы матча против Ювентуса.
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"Это уже смешно", – подписал словенец фото с эпизодом своего падения в штрафной после контакта с Бонуччи в Instagram.
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Напомним, киевляне разгромно проиграли Ювентусу (0:3) и остались на третьем месте группы G, имея в активе 1 очко.
К слову, Вербич провел 18 матчей в составе Динамо в текущем сезоне, записав в свой актив 3 гола и 2 ассиста.
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