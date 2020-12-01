"Нам не хватает только результата. Мы хорошо работаем и улучшаем свою игру. Для Ювентуса это большая проблема, когда нет побед, мы это осознаем. Мы на правильном пути и знаем, что нам нужно улучшить.

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У меня, как и у всех, одинаковый менталитет, мы понимаем, чего требует тренер. Завтра я хотел бы увидеть хорошую игру, с концентрацией и владением мячом.

Моя травма? Это была долгая и сложная реабилитация. Сейчас я чувствую себя хорошо. Мне нужно еще набрать кондиции, но я готов. Каждая игра в Лиге чемпионов – это сложно, и мы должны быть осторожны. Мы знаем, что с Динамо также будет непросто.

Ювентус всегда должен стремиться к финалу каждого турнира и побеждать в каждой игре. Мы знаем, что путь длинный, и мы должны быть готовы к этому", – цитирует Сандро официальная страница Юве в Twitter.

Напомним, второго декабря туринцы будут принимать Динамо в Лиге чемпионов. В первой встрече этих соперников итальянцы победили киевлян (2:0).

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