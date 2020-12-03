"Сегодня на поле чувствовалась разница в опыте, разница в мастерстве. В нашем составе очень много молодых игроков, которые еще учатся и, конечно, ошибаются. Я принимаю эти ошибки. Но опыт и мастерство у игроков Ювентуса на сегодняшний день ощутимо выше.

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Наше участие в нынешней Лиге чемпионов является уроком для нашей молодежи. Мы учимся, получаем опыт. Как я уже говорил, во всех играх, которые мы сыграли еще в этой Лиге чемпионов, мы не доводили дело до конца. Мы играли только 50% из того, на что способны, а затем во втором тайме допускали ошибок. Я не допускаю, что игроки расслаблялись, но сказывался недостаток опыта, отсутствие концентрации в нужный момент приводило к этим ошибкам. За которые наш соперник нас наказывал. Соперник опытный, более искусный.

Собственно говоря, и сегодня мы хорошо играли, контролировали ход встречи в начале второго тайма, контролировали мяч. Мы все время ждали, что у нас появится голевой момент, и мы сравним счет. Но ошибки, которые мы допустили в обороне и то, как мы легко отдали сопернику мяч при втором взятии наших ворот, подрезали нам крылья. Во всех играх мы имели такие ошибки, которые перечеркивали нашу хорошую игру.

В матчах с топ-клубами, Ювентусом и Барселоной, нашей команде не удалось набрать очков, но молодые игроки получили бесценный опыт.

Все эти матчи с сильными соперниками должны были сделать нас сильнее. Мы должны учиться, делать выводы. Конечно, игра заключительного тура с Ференцварошем является решающей. Мы должны к ней очень хорошо подготовиться и выйти в евровесну", – цитирует Луческу официальный сайт киевлян.

Еврокубковая судьба Динамо определится в последнем туре Лиги чемпионов против Ференцвароша. Для плей-офф Лиги Европы киевлянам нужна победа или ничья со счетом 2:2, 1:1 или 0:0.

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