Делегация киевского клуба готовится к вылету в Турин на поединок с Юве.

Тренерский штаб, игроки и персонал Динамо прошли традиционную проверку на наличие коронавируса перед дорогой в Италию, сообщает официальный сайт клуба.

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К счастью, все тесты показали отрицательный результат. В понедельник, 30 ноября, "бело-синие" отправятся на выездной поединок против Ювентуса.

Напомним, матч 5-го тура группового этапа ЛЧ Ювентус – Динамо состоится второго декабря, начало в 22:00. Сейчас команда Луческу находится на третьей строчке в группе, сохраняя шанс побороться с Ференцварошем за выход в плей-офф Лиги Европы.

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