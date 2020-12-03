"Не могу сказать, что мы плохо сыграли, но наши ошибки, особенно в защите, сыграли свою негативную роль, они были фатальными. Уровень соперника решил судьбу встречи.

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Наш главный недостаток – отсутствие опыта. Мы всегда играем на 50%, наша команда растет и это замечательный опыт для Динамо. Были моменты, где футболисты принимали не совсем правильные решения, мы не должны этого допускать. Я говорил ребятам, что Юве отличается от Барсы, им нужно больше свободных зон, которые мы пытались перекрывать.

Самое главное для нас – предстоящая игра с Ференцварошем, которая даст нам шанс обеспечить себе еврокубковую весну", – сказал Луческу в эфире ТК Футбол 2.

Еврокубковая судьба Динамо определится в последнем туре Лиги чемпионов против Ференцвароша. Для плей-офф Лиги Европы киевлянам нужна победа или ничья со счетом 2:2, 1:1 или 0:0.

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