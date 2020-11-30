Итальянский Ювентус продолжает подготовку к матчу 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского Динамо.

Ювентус – Динамо: киевляне обнародовали заявку на матч Лиги чемпионов – Луческу в боевой готовности, но без лидера

Сегодня, 30 ноября, к тренировкам в общей группе команды вернулись защитники Джорджо Кьеллини и Мэри Демираль, сообщает официальный сайт "Старой синьоры". Оба защитника восстановились после травм и готовы помочь своей команде в ближайшем еврокубковом поединке против подопечных Мирчи Луческу.

36-летний Кьеллини в сезоне 2020/21 успел провести за Ювентус всего 4 встречи, в то время как 22-летний Демираль принял участие в 8 матчах.

Напомним, поединок Лиги чемпионов пройдет в Турине 2 декабря. Начало встречи в 22:00.

Динамо со скандалом обыграло Ворсклу: неожиданная реакция на Барсу, проблема для Супряги и концерт VAR