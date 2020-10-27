Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду не поможет команде во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов против испанской Барселоны.

Португальский голеадор не сыграет против своего извечного оппонента Лионеля Месси. Об этом журналист Романо Агрести написал в своем твиттере.

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В воскресенье Роналду снова сдал положительный тест на коронавирус и вынужден был пропустить поединок Серии А против Вероны. Несмотря на это, нападающий сохранял шансы на участие в матче ЛЧ при условии отрицательного анализа накануне противостояния с "блаугранас". Очевидно, новый тест Роналду так и не дал желаемого результата.

К слову, матч Ювентус – Барселона состоится в среду, 28 октября. Начало поединка в 22:00.

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