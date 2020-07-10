Ювентус – Аталанта: Сарри оценил команду Малиновского накануне центрального матча Серии А

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри поделился ожиданиями от поединка 32-го тура Серии А против Аталанты.

"Аталанта очень хорошая, и их результаты, особенно на выезде, доказывают это. Это очень сложный соперник. Сначала нам нужно думать о чемпионате, а уже потом – о Лионе в Лиге чемпионов.

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Аталанта – агрессивная команда, которая хорошо умеет контратаковать, умеет ускоряться. Это будет сложный матч со всех точек зрения. Сейчас всем командам тяжело играть стабильно все 90 минут. Я хотел бы, чтобы моя команда сохраняла организованность, это ключевой фактор в определенные моменты.

В первом матче в Бергамо Аталанта играла очень интенсивно играла первые 55 минут, но не сумела сохранить эту интенсивность до конца. Думаю, что этот матч будет отличаться от первого", – цитирует Сарри официальный сайт Ювентуса.

К слову, матч туринцев против Аталанты состоится уже завтра, 11 июля, а начало игры в 22:45. К слову, Ювентус возглавляет турнирную таблицу с 75 очками, тогда как команда Малиновского имеет в активе 66 пунктов.

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