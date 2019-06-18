Юрист Григория Суркиса требует от УЕФА засчитать сборной Украины два технических поражения по "делу Мораеса", – Бурбас

Журналист каналов Футбол 1/2 Игорь Бурбас сообщил, что юрист бывшего вице-президента УЕФА Григория Суркиса требует, чтобы сборной Украины засчитали два технических поражения.

Игорь Бурбас в своем Twitter опубликовал информацию, что Ольга Жуковская, которая является юристом бывшего президента ФФУ и вице-президента УЕФА Григория Суркиса, давит на УЕФА, чтобы конфедерация засчитала сборной Украины 2 технических поражения по "делу Мораеса". Дело рассматривалось сегодня, 18 июня.

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"Футбольную Швейцарию украинские междоусобицы уже не удивляют. После иска Динамо против ФФУ уже юрист Г. Суркиса госпожа Жуковская неделю обрабатывает членов Апелляционного Комитета УЕФА впаять ее же родной Украине 2 технаря по делу Мораеса. Надеемся, этому не быть. Решение завтра", – написал Бурбас.

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