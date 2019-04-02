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Максимов: Олимпик лучше играть в Киеве, на стадионе в Белой Церкви даже корова мениск может повредить

15:18 39 Читати українською
Максимов: Олимпик лучше играть в Киеве, на стадионе в Белой Церкви даже корова мениск может повредить
Юрий Максимов / Footboom

Бывший тренер донецкого Металлурга Юрий Максимов рассказал, как относится к идее тренера Олимпика Вячеслава Шевчука переехать в Белой Церкви.

"Олимпик лучше играть на стадионе Динамо имени Лобановского, ведь там созданы все комфортные условия.

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Важно, чтобы футболисты не травмировались, а на стадионе в Белой Церкви даже корова мениск может повредить. О каком качестве футбола мы можем говорить? Футболисты должны играть на качественных газонах", – сказал Максимов в комментарии Sportarena.

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Напомним, что ранее Шевчук заявил в интервью, что Олимпику было бы лучше играть в Белой Церкви из-за малого количества болельщиков на трибунах в Киеве.

Теги
Олимпик Олимпик Юрий Максимов Вячеслав Шевчук Вячеслав Шевчук
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