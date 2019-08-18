Юрий Яковенко брутально заработал удаление, Митьюлланд с Довбиком благодаря голу Святченко вырвал ничью

Форвард Эсбьерга Юрий Яковенко был удален в матче с Люнгбю после грубого удара соперника, тогда как Эрик Святченко спас ничью для Митьюлланда в матче против Хобро.
Дания. Суперлига, 6 тур
Эсбьерг – Люнгбю – 1:0
Гол: Халсти, 41
Удаление: Яковенко, 76
Митьюлланд – Хобро – 1:1
Голы: Святченко, 89 – Киркевольд, 84
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Эсбьерг в матче 6 тура датской Суперлиги дома принимал Люнгбю. Украинец Юрий Яковенко появился со стартовых минут. Во втором тайме игрок заработал 2 желтые карточки, причем во втором эпизоде во время борьбы за подбор грубо ударил коленом соперника в лицо. Но его команда все же удержала победу и имеет в активе 4 очка и находится на 12 позиции в таблице.
Митьюлланд на своем поле встречался с Хобро. Украинец Артем Довбик вышел на поле на 68-й минуте, но не отметился результативными действиями. Зато отличился датчанин украинского происхождения Эрик Святченко. Защитник замкнул подачу со штрафного и спас команду от поражения.