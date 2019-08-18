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Юрий Яковенко брутально заработал удаление, Митьюлланд с Довбиком благодаря голу Святченко вырвал ничью

18 августа 22:32 34 Читати українською
Юрий Яковенко брутально заработал удаление, Митьюлланд с Довбиком благодаря голу Святченко вырвал ничью
Юрий Яковенко / ФК Эсбьерг

Форвард Эсбьерга Юрий Яковенко был удален в матче с Люнгбю после грубого удара соперника, тогда как Эрик Святченко спас ничью для Митьюлланда в матче против Хобро.

Дания. Суперлига, 6 тур

Эсбьерг – Люнгбю – 1:0

Гол: Халсти, 41

Удаление: Яковенко, 76

Митьюлланд – Хобро – 1:1

Голы: Святченко, 89 – Киркевольд, 84

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Эсбьерг в матче 6 тура датской Суперлиги дома принимал Люнгбю. Украинец Юрий Яковенко появился со стартовых минут. Во втором тайме игрок заработал 2 желтые карточки, причем во втором эпизоде ​​во время борьбы за подбор грубо ударил коленом соперника в лицо. Но его команда все же удержала победу и имеет в активе 4 очка и находится на 12 позиции в таблице.

Митьюлланд на своем поле встречался с Хобро. Украинец Артем Довбик вышел на поле на 68-й минуте, но не отметился результативными действиями. Зато отличился датчанин украинского происхождения Эрик Святченко. Защитник замкнул подачу со штрафного и спас команду от поражения.

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Мир Видеоновости Украинцы за рубежом Юрий Яковенко Юрий Яковенко Митьюлланд Митьюлланд Эсбьерг Эсбьерг Эрик Святченко Эрик Святченко Артем Довбик Артем Довбик Люнгбю Люнгбю
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