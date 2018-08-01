Юргорден привезет в Одессу 1200 фанатов на матч против Мариуполя

Шведский Юргорден хочет обеспечить себе сильную поддержку на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против Мариуполя.

Шведский клуб привезет с собой 1200 фанатов для поддержки команды в матче против Мариуполя в Одессе, сообщает издание Sport Arena.

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Учитывая, что расстояние от Мариуполя до Одессы – 600 км., не все болельщики приазовцев смогут посетить матч. Поэтому шведы вполне способны сделать для своей команды поддержку на уровне домашней арены.

Напомним, УЕФА не разрешило проводить матч в Мариуполе из-за близкого расстояния к зоне боевых действий.

Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы Мариуполь – Юргорден состоится 2 августа в Одессе, начало в 20:00.

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