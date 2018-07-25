Юргорден – Мариуполь: Борячук пропустит поединок

Нападающий Мариуполя Андрей Борячук не сможет принять участие в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против шведского Юргордена.

"К сожалению, не удастся сыграть, ведь меня еще не заявили. Однако с сегодняшнего дня уже начну тренироваться вместе с командой, буду готовиться к матчу Премьер-лиги против Десны", – рассказал Борячук в комментарии Футбол 1.

Отметим, ранее голкипер-ветеран Юргордена Андреас Исакссон заявил, что считает украинские клубы классными. Кроме этого, опытный кипер ожидает, что матч против приазовцев будет тяжелым.

Напомним, что первый матч противостояния Юргорден – Мариуполь состоится уже завтра, 26 июля, в Швеции. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Начало встречи в 20:00.

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