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Юргорден – Мариуполь: Борячук пропустит поединок

20:22 43 Читати українською
Юргорден – Мариуполь: Борячук пропустит поединок
Андрей Борячук / Футбол 24

Нападающий Мариуполя Андрей Борячук не сможет принять участие в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против шведского Юргордена.

"К сожалению, не удастся сыграть, ведь меня еще не заявили. Однако с сегодняшнего дня уже начну тренироваться вместе с командой, буду готовиться к матчу Премьер-лиги против Десны", – рассказал Борячук в комментарии Футбол 1.

Отметим, ранее голкипер-ветеран Юргордена Андреас Исакссон заявил, что считает украинские клубы классными. Кроме этого, опытный кипер ожидает, что матч против приазовцев будет тяжелым.

Напомним, что первый матч противостояния Юргорден – Мариуполь состоится уже завтра, 26 июля, в Швеции. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Начало встречи в 20:00.

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Лига Европы2-й квалиф. раунд, первые матчи

Юргорден - Мариуполь: Четверг 26 июля 2018

Юргорден
до матча
21
час
:
47
мин
Мариуполь
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Лига Европы Андрей Борячук Андрей Борячук Юргорден - Мариуполь Мариуполь Мариуполь
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