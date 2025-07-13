В субботу, 12 июля, на Львовщине прощались с футболистом и тренером Степаном Юрчишиным, сообщает Спортивный некрополь Галичины.

Умер легендарный игрок Карпат – он был рекордсменом Первой лиги СССР

Прощание проходило в Гарнизонном храме Святых Петра и Павла во Львове. Затем тело легендарного спортсмена перевезли на родину, в Городоччину, в село Керница. Там в помещении церкви Воздвижения Честного Креста состоялась панихида, после чего траурная процессия отправилась на сельское кладбище.

Среди тех, кто пришел провести Юрчишина в последний путь, были руководители Карпат Владимир Маткивский и Андрей Русол, технический директор УАФ Игорь Дедышин, именитые в прошлом футболисты Геннадий Лихачев, Габор Вайда, Олег Родин, Богдан Стронцицкий, Андрей Покладок, Владимир Вильчинский, Иван Павлюх, Виталий Шумский, Андрей Тлумак, Андрей Сапуга, Павел Котовенко, Роман Лаба, Александр Когут, Василий Гунько, Тарас Павлиш и многие другие.

Напомним, Юрчишин выступал за СКА (Львов), Карпаты, Пахтакор, Динамо (Киев), Подолье и другие клубы. В 1979 году Юрчишин установил рекорд по количеству голов в сезоне Первой лиги СССР (42 гола). Также в активе экс-нападающего 4 матча и 1 гол за национальную сборную Советского Союза.

После завершения карьеры игрока Степан Юрчишин работал тренером львовских Карпат и Львова.

"Лобановский любил меня как собственного сына". Юрчишин в 1979-м: атомные Карпаты, приглашение Бескова, голы сборной России