Юрчишин: Динамо может и не выйти из группы Лиги Европы

Бывший футболист и тренер Карпат Степан Юрчишин поделился мыслями относительно шансов наших клубов в еврокубках.

"В матчах чемпионата Украины Шахтер выглядит сильно. Но для Лиги чемпионов – это не показатель, поскольку там совсем другой уровень оппонентов. Впрочем, я считаю, что из группы дончане должны выходить. Конечно, безоговорочным фаворитом их группы является Манчестер Сити. Но и Аталанту и тем более загребское Динамо Шахтер обязан побеждать. Я думаю, класс игроков Шахтера выше, поэтому невыход из группы для дончан однозначно будет провалом.

Юрчишин: В Лиге Европы пока удача явно на стороне Динамо

В Александрии соперники серьезные: Вольфсбург, Гент и Сент-Этьен. Понятно, что александрийцы считаются андердогами, но без боя они не сдадутся ни в одном из матчей. Я хорошо знаю Владимира Шарана – этот тренер умеет ставить командную игру и настраивать игроков на стопроцентную самоотдачу. Очень важно для Александрии будет удачно сыграть первый матч и желательно в каждой игре открывать счет первыми – тогда будет вера в себя. Поэтому я бы не стал говорить, что шансов на выход из группы у александрийцев нет. Главное, чтобы не было провалов в игре, как мы это видели в некоторых матчах чемпионата Украины.

А относительно Динамо... Если ничего в игре киевлян не изменится, то они вполне могут в Лиге Европы и не выйти из группы", – рассказал Юрчишин в интервью Zik.ua.

Реанімувати Динамо: "План Б Зідана" як шанс, новий основний форвард, проблема Кадірі – кілька непопулярних рішень