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Юрчишин – о комплектации Львова: Сравнения с Шахтером не имеют смысла

10:04 59 Читати українською
Юрчишин – о комплектации Львова: Сравнения с Шахтером не имеют смысла
Львов / ФК Львов

Легендарный форвард львовских Карпат Степан Юрчишин поделился мыслями относительно ставки руководства ФК Львов на бразильских легионеров.

"Если откровенно, я не сторонник такого развития клуба, ведь Львов всегда был силен воспитанниками местного футбола. Считаю, если уж приглашать иностранца, то он должен быть уровнем выше, чем игроки с украинским паспортом.

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О бразильцах Львова этого не скажешь. Но такова позиция руководства клуба, которое подписывает с легионерами многолетние контракты, наверное, надеясь, что те резко прибавят, выступая в Украине. Посмотрим...

И сравнивать комплектацию Львова с тем же Шахтером не имеет смысла, потому что "горняки" покупают за серьезные деньги игроков, выступающих в сборных Бразилии разных возрастов и объединяет их только то, что среди приглашенных преимущественно полузащитники и нападающие", – рассказал Юрчишин в интервью Команде №1.

Отметим, что в заявке Львова на УПЛ есть 14 бразильцев. В составе Шахтера – "всего" 11.

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