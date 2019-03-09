Юрчишин – о комплектации Львова: Сравнения с Шахтером не имеют смысла

Легендарный форвард львовских Карпат Степан Юрчишин поделился мыслями относительно ставки руководства ФК Львов на бразильских легионеров.

"Если откровенно, я не сторонник такого развития клуба, ведь Львов всегда был силен воспитанниками местного футбола. Считаю, если уж приглашать иностранца, то он должен быть уровнем выше, чем игроки с украинским паспортом.

Львов – Заря и ещё два матча УПЛ. Анонс

О бразильцах Львова этого не скажешь. Но такова позиция руководства клуба, которое подписывает с легионерами многолетние контракты, наверное, надеясь, что те резко прибавят, выступая в Украине. Посмотрим...

И сравнивать комплектацию Львова с тем же Шахтером не имеет смысла, потому что "горняки" покупают за серьезные деньги игроков, выступающих в сборных Бразилии разных возрастов и объединяет их только то, что среди приглашенных преимущественно полузащитники и нападающие", – рассказал Юрчишин в интервью Команде №1.

Отметим, что в заявке Львова на УПЛ есть 14 бразильцев. В составе Шахтера – "всего" 11.