"Мы настраивались, разбирали Лестер. Лестер. В последние недели нашли свою игру, разобрали ошибки, и эта тенденция продолжается. У меня и у команды была уверенность в хорошем результате. У нас был шанс пройти дальше и нужна была победа. Мы свое дело сделали.

Заря – Лестер – 1:0 – видео гола и обзор матча

Есть команды, которые прогрессируют после Лиги Европы или Лиги чемпионов. Мы по ходу этой Лиги Европы посмотрели на ошибки, немного иначе стали играть и пришел результат.

Просто нагнетаем свою игру, ждем шанса, он у нас есть. Если взять игру с Брагой, то мы должны были забить 3-4 гола, но проиграли 1:2. Такая картина не очень удачная. Сейчас выигрываем и не пропускаем. Это совсем другая история.

Победа над английской командой? Они такие же люди. Просто нужно настраиваться на это, играть без боязни. Пацаны получили опыт после первых трёх игр. Мы начали не проигрывать в борьбе.

Как следили за матчем Браги? Я после игры узнал. Надеялся до последнего", – сказал Юрченко в эфире ТК Футбол.

Заметим, Заря потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы перед последним туром группового этапа. 10 декабря "мужики" будут играть с Брагой.

Заря – Лестер: ценная победа, которую не нивелирует вылет из ЛЕ, солидность и неожиданные герои, Скрипник угадал со всем