Латвия, 4 тур

Рига – Спартакс – 3:0

Голы: Юрченко, 14, Юрковскис, 69, Барнес, 71

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В составе хозяев со старта вышли все три украинских легионера – Вакулко, Филиппов и Юрченко. Именно Владлен на 14-й минуте открыл счет. Экс-полузащитник Зари, Десны и ряда других клубов мастерски исполнил удар со штрафного. Это его дебютный гол за новую команду.

Рига в итоге разгромила последнюю команду чемпионата и по очкам сравнялась с лидером. Правда, у Лиепаи еще есть матч в запасе.

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