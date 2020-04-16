Юрченко выделил трех сильнейших одноклубников за свою карьеру – среди них есть чемпион мира

Хавбек Зари Владлен Юрченко пересекся со многими яркими звездами за время выступлений в Европе. В частности, украинец может похвастаться четырьмя годами в составе леверкузенского Байера.

"Когда Сон был в Байере, никто не думал, что он станет звездой мирового уровня. Он действительно был классным игроком, но он не был главным лидером.

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Хотя я уже тогда видел, и в играх, и на тренировках, что потенциал этого парня нереально высокий. Для меня он был лучшим в их составе. Три самые сильные игроки, с которыми я играл в одной команде? Сон Хын Мин, Чичарито и Крамер (чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии – прим.)", – цитирует Юрченко FootBoom.

Напомним, украинский хавбек выступал за Байер с 2014 по 2018 годы, после чего был сезон в датском Вайле. Прошлым летом его подписала Заря.

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