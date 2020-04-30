Юрченко выделил основное разочарование в УПЛ

Полузащитник Зари Владлен Юрченко считает, что между чемпионатами Украины и Дании нет существенной разницы.

"Огорчает, что мало болельщиков. Если брать чемпионат Дании и УПЛ, может быть, там более открытый футбол. Но там люди больше любят футбол. Может, кризис влияет. Не могу сказать точно, почему у нас мало людей ходит.

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Сказать, что в Дании футбол космический и очень отличается от нашего – то нет. Но там приходит очень большое количество людей на стадионы, они любят свой футбол, делают шоу.

У нас приходят, только когда квалификацию ЛЕ играли или на матчи с Динамо, Шахтером. Приятно смотреть такие матчи людям на стадионе. Об уровне – не сказать, что там большая разница", – цитирует Юрченко Tribuna.

Напомним, у хавбека Зари есть опыт выступлений в чемпионатах Дании (Вайле) и Германии (Байер).

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