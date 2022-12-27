Украинский полузащитник Владлен Юрченко продолжит карьеру в Заре, сообщает Sport.ua.

Юрченко официально подтвердил уход из Десны – хавбек категорически оценил возможность возвращения

В профиле игрока на официальной странице УПЛ указан именно луганский клуб, в то время как в заявке "мужиков" его пока нет. Также он отсутствует в заявке Десны, за которую выступал в осенней части чемпионата.

К слову, ранее 27-летний футболист подтвердил, что покинул черниговцев, воспользовавшись пунктом в контракте о возможности расторжения соглашения, а на вопрос о вероятности возвращения Зорю сказал: "Пусть это будет секрет".

Напомним, Юрченко уже выступал за луганчан с 2019 по 2021 годы.

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