toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НЕЙМАР

Юрченко прокомментировал переход в Зарю

15:50 120 Читати українською
Юрченко прокомментировал переход в Зарю
Владлен Юрченко / УАФ

Новичок Зари Владлен Юрченко прокомментировал свой переход в луганскую команду.

"Рад перейти в Зарю. Со мной связалось руководство клуба, велись переговоры и вот сегодня они успешно завершились и я подписал контракт. Буду делать все, чтобы помочь Заре достичь поставленных целей.

Юрченко официально стал игроком Зари

Пока конкретных целей не ставил, но могу сказать, что они у меня всегда высокие. Главное – помогать команде. Стараюсь жить днем ​​сегодняшним, поэтому далеко вперед не заглядываю. Важно выкладываться по максимуму на каждой тренировке и прогрессировать.

Многих знаю в Заре. Со многими пересекался, например, в отпускной период. Против кого-то когда-то играл. Но лучше других знаю Дмитрия Иванисеню. С ним знаком еще по играм в академию Шахтера", – цитирует Юрченко официальный сайт Зари.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати

blog_ava
Юрченко официально стал игроком Зари
12:14
698
Теги
Владлен Юрченко Владлен Юрченко Заря Заря
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
11
мин
Чихура
19:00
Фола
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук