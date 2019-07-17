Юрченко прокомментировал переход в Зарю

Новичок Зари Владлен Юрченко прокомментировал свой переход в луганскую команду.

"Рад перейти в Зарю. Со мной связалось руководство клуба, велись переговоры и вот сегодня они успешно завершились и я подписал контракт. Буду делать все, чтобы помочь Заре достичь поставленных целей.

Юрченко официально стал игроком Зари

Пока конкретных целей не ставил, но могу сказать, что они у меня всегда высокие. Главное – помогать команде. Стараюсь жить днем ​​сегодняшним, поэтому далеко вперед не заглядываю. Важно выкладываться по максимуму на каждой тренировке и прогрессировать.

Многих знаю в Заре. Со многими пересекался, например, в отпускной период. Против кого-то когда-то играл. Но лучше других знаю Дмитрия Иванисеню. С ним знаком еще по играм в академию Шахтера", – цитирует Юрченко официальный сайт Зари.

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