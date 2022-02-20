Украинский легионер Владлен Юрченко рассказал, чем подкупило его приглашение от латвийского клуба.

"Поступило предложение. Я все взвесил. Хороший проект с большими задачами. Я решил попробовать.

Юрченко официально присоединился к Риге

У нас здесь хорошая украинская диаспора. В команде играет отличный украинский нападающий Александр Филиппов, который может забивать и с левой, и с правой ноги", – сказал Юрченко в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, Владлен перебрался в Ригу в статусе свободного агента после выступлений за Десну.

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