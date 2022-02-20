Юрченко признался, почему принял предложение Риги
12:32 - Читати українською
Украинский легионер Владлен Юрченко рассказал, чем подкупило его приглашение от латвийского клуба.
"Поступило предложение. Я все взвесил. Хороший проект с большими задачами. Я решил попробовать.
Юрченко официально присоединился к Риге
У нас здесь хорошая украинская диаспора. В команде играет отличный украинский нападающий Александр Филиппов, который может забивать и с левой, и с правой ноги", – сказал Юрченко в комментарии "Футбол NEWS".
Напомним, Владлен перебрался в Ригу в статусе свободного агента после выступлений за Десну.
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