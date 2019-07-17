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Юрченко официально стал игроком Зари

12:14 219 Читати українською
Юрченко официально стал игроком Зари
Владлен Юрченко / Байер

Украинский хавбек Владлен Юрченко продолжит карьеру в Заре.

Луганская Заря объявила о подписании контракта с украинским полузащитником Владленом Юрченко. Хавбек поставил подпись под соглашением, которое рассчитано на 2 года, сообщает официальный сайт Зари. Футболист будет выступать под 80 номером.

Заря подписала сразу четырех футболистов – среди них экс-игроки Байера, Нюрнберга и Шахтера

Напомним, Юрченко является воспитанником Шахтера, также атакующий хавбек играл за Мариуполь, немецкий Байер и датский Вайле, который покинул этим летом на правах свободного агента.

К слову, в прошлом сезоне в активе Юрченко 23 поединка за Вайле во всех турнирах, где 25-летний украинец забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

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Трансферы Главное Владлен Юрченко Владлен Юрченко Заря Заря Трансферы чемпионата Украины
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