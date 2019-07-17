Юрченко официально стал игроком Зари

Украинский хавбек Владлен Юрченко продолжит карьеру в Заре.

Луганская Заря объявила о подписании контракта с украинским полузащитником Владленом Юрченко. Хавбек поставил подпись под соглашением, которое рассчитано на 2 года, сообщает официальный сайт Зари. Футболист будет выступать под 80 номером.

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Напомним, Юрченко является воспитанником Шахтера, также атакующий хавбек играл за Мариуполь, немецкий Байер и датский Вайле, который покинул этим летом на правах свободного агента.

К слову, в прошлом сезоне в активе Юрченко 23 поединка за Вайле во всех турнирах, где 25-летний украинец забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

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