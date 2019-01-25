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Юрченко: Не важно, это Вайле или Барселона, надо выкладываться

25 января 10:09 107 Читати українською
Юрченко: Не важно, это Вайле или Барселона, надо выкладываться
Владлен Юрченко / соцсети

Полузащитник Вайле Владлен Юрченко прокомментировал свою первую часть сезона в Дании.

"Грынь сильный футболист и готов к такой работе. Уверен, он поможет нашей команде. Конечно, и мне веселее тоже будет. С нами еще в команде Владис-Эммерсон, который играл в Украине в Олимпике, в Черноморце. Когда я сюда приехал, он очень много мне помогал и в быту и на поле.

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В последних матчах я уже играл в основе. Главное, хорошо тренироваться и показывать желание. Тут никто не гарантирует место в составе, никто его не обещал. Надо было с чистого листа доказывать, что могу играть, не важно, это чемпионат Дании с Вайле или Барселона. Нужно каждую минуту и каждую тренировку доказывать свою состоятельность. Тренировки тут, кстати, отличаются от команд, где я был. Нагрузки приличные, занятия интенсивные. Каждый хочет играть и конкуренция на максимуме. Специфика работы немного не такая, как в Байере. На поле проводим больше времени, больше беговой работы. Вот сейчас у нас на сборах по четыре тренировки в день. После контрольных матчей на следующий день тоже две тренировки", – цитирует Юрченко Команда 1.

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Владлен Юрченко Владлен Юрченко Сергей Гринь Сергей Гринь Вайле Вайле
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