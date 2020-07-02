Юрченко: Не могу сказать, кто сильнее – Десна или Динамо

Полузащитник луганской Зари Владлен Юрченко рассказал о борьбе с Динамо и Десной за второе место в УПЛ.

"Мы не смотрим на турнирное положение, кто куда "выпал". У Зари свои цели, свои задачи. Нам нужно обращать внимание на свою игру, доказывать свои претензии на серебро и добывать очки. Однозначно матч с Александрией будет сложным.

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Не могу сказать, кто сильнее – Десна или Динамо. У этих команд разный стиль игры. Мы же обращаем внимание только на себя. С каждым из этих соперников играть тяжело. И у Десны, и у Динамо хорошие, качественные футболисты, профессиональные тренеры.

Не сильно удивился, что Десна обыграла в Чернигове Динамо. Мы знали, что там будет хорошая игра. В Чернигове всем командам тяжело. Понимали, что игра с Динамо для Десны тоже важна и будет упорная и интересная. Борьба будет идти до последнего тура. Никто не хочет сходить с дистанции, все будут гнуть свою линию до последнего", – цитирует Юрченко Команда 1.

К слову, после 28-и сыгранных туров второе место в турнирной таблице занимает Динамо, имея в своем активе 55 очков. Заря расположилась на третьей строчке (53 пункта), а Десна – четвертая (52).

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