Юрченко назвал причину поражения от Шахтера

Хавбек Зари Владлен Юрченко прокомментировал поражение от Шахтера в матче 7 тура УПЛ (3:4).

"Жаль, что проиграли. В Харьков мы ехали за положительным результатом, потому что у Зари были хорошие игры с Эспаньолом. Мы знали, как действовать против команды, которая контролирует мяч. У нас и с Динамо неплохо выходило.

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Ключевым в этом матче стал четвертый гол Шахтера, без сомнения. Не в каждом поединке мы снижаем обороты после перерыва. Да, такое было в игре с Эспаньолом, но, замечу, мы никогда не играем на отбой. И все равно, очень трудно действовать против команд, контролирующих мяч.

Мы с головой были в игре, проповедовали свой футбол, много не выдумывали и реализовали свои моменты. Думаю, если бы мы до перерыва удержали счет 2:0, итог поединка был бы другим", – цитирует Юрченко FootBoom.

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