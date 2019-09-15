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Юрченко назвал причину поражения от Шахтера

16:37 64 Читати українською
Юрченко назвал причину поражения от Шахтера
Владлен Юрченко / ФК Заря

Хавбек Зари Владлен Юрченко прокомментировал поражение от Шахтера в матче 7 тура УПЛ (3:4).

42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуниор Мораес
89’ Жуниор Мораес
 
Владлен Юрченко 10’
Владислав Кочергин 35’
Богдан Леднев 86’
10’ Владлен Юрченко
35’ Владислав Кочергин
42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуниор Мораес
86’ Богдан Леднев
89’ Жуниор Мораес

"Жаль, что проиграли. В Харьков мы ехали за положительным результатом, потому что у Зари были хорошие игры с Эспаньолом. Мы знали, как действовать против команды, которая контролирует мяч. У нас и с Динамо неплохо выходило.

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Ключевым в этом матче стал четвертый гол Шахтера, без сомнения. Не в каждом поединке мы снижаем обороты после перерыва. Да, такое было в игре с Эспаньолом, но, замечу, мы никогда не играем на отбой. И все равно, очень трудно действовать против команд, контролирующих мяч.

Мы с головой были в игре, проповедовали свой футбол, много не выдумывали и реализовали свои моменты. Думаю, если бы мы до перерыва удержали счет 2:0, итог поединка был бы другим", – цитирует Юрченко FootBoom.

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Шахтер - Заря Владлен Юрченко Владлен Юрченко Шахтер Шахтер Заря Заря
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