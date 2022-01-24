Бывший полузащитник Зари Владлен Юрченко может в ближайшее время подписать контракт с латвийской Ригой.

Юрченко получил конкретное предложение от Риги и в ближайшее время должен поставить подпись под контрактом, сообщает Михаил Спиваковский в программе ТаТоТаке.

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Украинцу предложили соблазнительную зарплату – экс-игрок Зари будет зарабатывать на уровне игроков Динамо и Шахтера. Точная сумма не раскрывается, но отмечается, что с такой зарплатой он стал бы наиболее высокооплачиваемым игроком УПЛ (без учета представителей двух грандов).

Напомним, Юрченко покинул Десну в конце декабря в статусе свободного агента. За черниговцев в текущем сезоне он провел 7 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.

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