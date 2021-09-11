Бывший полузащитник Зари Владлен Юрченко этим летом мог оказаться в Гамбурге, сообщает Тelegram-канал Mr. Raumdeuter.

Юрченко ведет переговоры с турецким клубом

Спортивный директор "динозавров" Йонас Болдт хорошо знал возможности 27-летнего игрока, ведь работал с ним в Байере с 2014 по 2018 годы. Кроме того, украинец был знаком и с главными тренером Гамбурга Тимом Вальтером, поэтому переговоры были на финальной стадии. Однако в итоге, клуб отказался от сделки. Что именно пошло не так – неизвестно.

Напомним, Юрченко покинул Зарю 1 июля 2021 года после завершения контракта с луганской командой. С тех пор он остается без клуба.

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